Формування районів призведе до ліквідації РДА в їхньому нинішньому вигляді. У громадах також ще не сформовано відповідні соціальні служби. На цьому наголосив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час Всеукраїнської наради з питань формування та реалізації державної політики у сфері прав дітей.

«Необхідно зберегти професіоналів, які працюють у соціальній сфері та сфері захисту прав дітей. Їхні знання, вміння, навички сьогодні надзвичайно потрібні у громаді, у регіональних і субрегіональних підрозділах Національної соціальної сервісної служби», — зазначив він.

Міністр соціальної політики Марина Лазебна наголосила, що для того, аби не зупиняти соціальну політику під час формування нових райдержадміністрацій, необхідно запровадити перехідний період, поки створять Національну соціальну сервісну службу, яка візьме на себе повноваження в соціальній сфері.

За підсумками наради глава уряду дав доручення щодо забезпечення безперервного функціонування відповідних соціальних служб та структурних підрозділів.