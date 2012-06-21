У 2018 році ЄС підтримуватиме всі ініціативи ООН щодо Криму і сприятиме всім спробам надіслати гуманітарну допомогу жителям не підконтрольних українському урядові територій Донбасу. Про це йдеться в документі щодо пріоритетів політики Євросоюзу в ООН на 2018 рік, ухваленому вчора у Брюсселі. У зв’язку з тим, що цього року відзначатимуть 70-річчя Загальної декларації прав людини, Брюссель підтримує заклики генсека цієї організації піднести захист прав людини на найвищий рівень. «ЄС підтверджує свою позицію, що всі права людини універсальні, неподільні, взаємозалежні та взаємопов’язані», — йдеться у документі Ради ЄС.
ЄС закликає уряди «забезпечити незалежне й прозоре розслідування зникнення та позасудових страт, гарантуючи належне покарання тих, хто за це відповідає, і висловлює стурбованість такими випадками у незаконно анексованому Криму і на неконтрольованих територіях України, у Російській Федерації, Філіппінах, Пакистані, Бурунді, Венесуелі та інших країнах».