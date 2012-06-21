Засідання міжвідомчої робочої групи з підготовки та проведення міжнародного форуму, приуроченого до 85-х роковин Голодомору 1932—1933 років в Україні, провів віце-прем’єр-міністр В’ячеслав Кириленко. Урядовець наголосив, що необхідно скоординувати зусилля всіх органів виконавчої влади під час підготовки до форуму. Головна його мета — поширення правди про Голодомор та продовження процесу визнання світовим співтовариством Голодомору 1932—1933 років геноцидом українського народу.
Учасники міжвідомчої робочої групи з підготовки форуму обговорили організаційні питання й висловили пропозиції до програми заходів. За підсумками засідання робочої групи Українському інституту національної пам’яті доручено узагальнити пропозиції учасників робочої групи та подати доопрацьований проект концепції та програми заходів на наступне засідання.
Форум відбудеться наприкінці листопада 2018 року в Києві, повідомляє служба віце-прем’єр-міністра. До участі в ньому планують запросити керівників держав, урядів і парламентів, урядовців, лідерів міжнародних організацій, вчених, які досліджують Голодомор, представників освітніх, музейних, культурних установ. Уперше міжнародний форум, приурочений темі Голодомору, відбувся в Києві в листопаді 2008 року на 75-ті роковини геноциду.
Відділ новин
«Урядового кур’єра»