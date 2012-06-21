Цьогорічна вступна кампанія відбулася повністю у встановлені строки. Усі заплановані на кожен конкретний час події тоді й відбувалися. Тож можна вважати, що цей важливий етап у житті абітурієнтів і освітян завершується на позитивній ноті. Адже вступники мали змогу реалізувати всі свої передбачені законом права. Такий короткий підсумок кампанії підбив на пресконференції у Києві генеральний директор директорату вищої освіти та освіти дорослих Міністерства освіти і науки Олег Шаров.
До першої п’ятірки вишів за обсягами держзамовлення увійшли: Національний технічний університет «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Національний університет «Львівська політехніка», Львівський національний університет імені Івана Франка, Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. Деякі області збільшили кількість рекомендованих до зарахування на бюджет вступників. Профільний міністр Лілія Гриневич додала, що цьогоріч 57 вступників зараховано за підсумками співбесід.
Наступного року заплановано змінити умови прийому на бюджетну форму навчання. «Рекомендації до зарахування на бюджет отримали 60 354 вступники на базі 11 класу повної загальної середньої освіти. З них до 1 серпня підтвердили свій намір навчатися на пропонованих місцях 87,1%, тобто 52,8 тисячі. А до цього обсягу держзамовлення слід додати ще 8850 місць, наданих для навчання у закладах вищої освіти зі специфічними умовами навчання. Це вищі військові заклади», — цитує УНІАН слова міністра.
Тобто майже 13% абітурієнтів, рекомендованих для зарахування на бюджет, відмовилися від навчання. Це свідчить про те, що немає потреби подавати сім заяв до різних вишів на бюджетні місця. Тож наступного вступного сезону буде доцільно залишити тільки п’ять можливих заявок на бюджет. Ідеться про те, що цьогоріч вступники на бакалавра чи наскрізного магістра могли подати на бюджетну форму навчання сім заяв на чотири спеціальності. А на контрактну форму навчання можна було подавати будь-яку кількість заяв.
Олег Шаров додав, що зміни до умов прийому до вишів буде винесено на громадське обговорення наступного тижня. Цими змінами передбачено новації, зокрема розширення переліку спеціальностей для магістрів. Проте надто радикальних змін поки що не заплановано.
Цього року вперше впроваджено механізм першочергового зарахування до медичних, педагогічних вишів тих вступників, які виявили готовність укласти угоду, щоб потім відпрацювати в певному місці. Цьогоріч таких вступників було лише 27. «Це пов’язано із започаткуванням процесу, бо цього року ми ухвалювали всю нормативно-правову документацію», — додала Лілія Гриневич. Конкурси на укладання угод про відпрацювання мали провести в усіх областях. На жаль, організували їх лише в десяти.
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«Урядового кур’єра»