Павло КУЩ,

«Урядовий кур’єр»



У Маріуполі на базі Донецького юридичного інституту МВС України відбувся загальноукраїнський науково-практичний круглий стіл «Результати та перспективи впровадження стратегії деокупації Донбасу «Механізм малих кроків». Цей захід став черговим підтвердженням того, що в Україні триває підготовка до відновлення територіальної цілісності держави і повернення територій, які тимчасово окуповані проросійськими незаконними збройними формуваннями.

«Дуже важливою є якісна підготовка сил і засобів з урахуванням міжнародного досвіду повернення країн під державний суверенітет. Органи системи МВС Донеччини проводять глибинну підготовку, аби мати змогу професійно забезпечувати правопорядок і захист громадянських прав на деокупованих територіях», — стверджує радник міністра МВС Іван Варченко.

Як уточнили в ГУ МВС України в Донецькій області, участь в обговоренні питань відновлення територіальної цілісності, правопорядку та роботи органів державної влади у поки окупованих населених пунктах Донбасу взяли більше 50 експертів — наукових і практичних співробітників органів МВС і місцевого самоврядування, представників міжнародних та громадських організацій. «На сьогодні вже розроблено розрахунок сил та засобів, які будуть залучені до відновлення державного суверенітету, підготовлено розрахунки штатних, матеріально-технічних та фінансових ресурсів, а також 730 поліцейських, які будуть задіяні у заходах, вже пройшли відповідну програму підготовки», — підтвердив начальник поліції Донецької області Микола Семенишин.