Олександр ВЕРТІЛЬ,
«Урядовий кур’єр»
Ще одну нелегальну контрабандну лазівку перекрили оперативники Сумщини. Цими днями представники СБУ в Сумській області, прокуратури, фіскальної служби, прикордонники викрили зловмисників, які в обхід офіційних пунктів пропуску намагалися налагодити поставку несертифікованих ліків та тютюнових підакцизних виробів із Росії в Україну.
Як повідомила прес-група УСБУ в Сумській області, таку оборудку планували здійснити жителі одного із населених пунктів прикордоння України та їх російські «колеги». За основу вони взяли лікарські препарати російського виробництва, які в Україні не пройшли сертифікації, оскільки мали сумнівну якість, та цигарки відомих світових брендів.
Партію таких товарів на загальну суму близько 7 мільйонів гривень правоохоронці затримали на території прикордонного Великописарівського району, куди «завітав» громадянин Росії з надією переправити крам углиб країни. Однак не судилося. Замість баришу одержить вирок суду, на який зараз очікує в ізоляторі для тимчасового утримання.
За цією справою триває слідство, аби виявити всіх причетних до каламутної контрабандної схеми.