Після наради з питань незаконного видобутку бурштину за участю Президента Володимира Зеленського прокуратура розслідує ймовірні факти одержання хабарів посадовцями правоохоронних органів Житомирщини за безперешкодне здійснення незаконної діяльності. Справу відкрито за ч. 3 ст. 368 КК України (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою, яка займає відповідальне становище). Матеріали кримінального провадження для проведення досудового розслідування передано за підслідністю до територіального управління ДБР у Хмельницькому, повідомляє УНІАН.
А звернення Президента щодо звільнення керівників поліції у дев’яти районах Житомирської, Рівненської та Волинської областей буде розглянуто на колегії Міністерства внутрішніх справ 20 серпня, про що заявив голова Національної поліції Сергій Князєв на брифінгу в Рівному. Ідеться про керівників поліції Рокитнівського, Дубровицького, Володимирецького, Зарічненського і Сарненського районів Рівненщини, Олевського та Овруцького Житомирщини, Любешівського і Ратнівського районів Волині.