Олександр ВЕРТІЛЬ,
«Урядовий кур’єр»
У якості компенсації за вимушений простій під час карантину роботодавці Сумщини – насамперед представники малого та середнього бізнесу – отримали сто мільйонів гривень, що є найбільшою сумою серед усіх регіонів країни.
Про це повідомили в обласному центрі зайнятості, наголосивши, що левова частка заслуг в належній організації процедури отримання коштів належить обласній владі – насамперед ОДА, галузевим підприємцям, обласному об’єднанню роботодавців, керівникам закладів громадського харчування, торгово-розважальних центрів та іншим. Саме вони контролювали своєчасність компенсаційних виплат, готували відповідні пакети документів, турбувалися, аби кожна належна гривня дійшла до адресатів, яких на Сумщині нараховується майже 12 тисяч.
За словами директора обласного центру зайнятості Володимира Підлісного, найактивніше скористалися наданою можливістю представники бізнесу Сум, Шостки, Глухова, Конотопа, Тростянця, Ромен.
Зараз ситуація на ринку праці потроху нормалізується, повертається у звичне русло. Головне – відновити наявні і створити нові робочі місця, забезпечивши працівників належною заробітною платою і відповідним соціальним пакетом.