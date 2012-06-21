Олександр ВЕРТІЛЬ,
«Урядовий кур’єр»
На запрошення голови Сумської ОДА Романа Грищенка Сумщину відвідав керівник турецької групи компаній «AKAOGLUGROUP» Оздемір Акаоглу. У ході візиту відбулася низка робочих зустрічей та консультацій на різних майданчиках обласного центру, обмін думками і пропозиціями з широкого кола питань взаємовигідної співпраці.
Зокрема, турецький бізнес цікавлять такі сфери як дорожнє будівництво, туризм, облаштування аеропорту та готелю, окремі інші галузі та сегменти народного господарства. За словами Романа Грищенка, залучення інвестицій допоможе Сумщині створювати нові робочі місця, збільшувати відрахування до місцевих бюджетів, розвивати інфраструктуру та логістику краю.
Як наголосив Оздемір Акаоглу, очолювана ним компанія має багатий практичний досвід ефективного ведення бізнесу, тож розглядає Сумщину як одного із майбутніх перспективних партнерів.
Результатом зустрічі став Меморандум про співпрацю у сфері інвестиційної діяльності, який стане основою для подальшої співпраці двох регіонів.