Олександр ВЕРТІЛЬ,
«Урядовий кур’єр»
На Сумщині стало традицією напередодні кожного навчального року не тільки підсумовувати зроблене і намічати плани, а й нагороджувати кращих освітян краю обласною премією, що носить ім’я уславленого земляка всесвітньо знаного педагога Антона Макаренка.
Ось і цими днями у ході серпневої конференції педагогічних працівників «Від мети НУШ до формування змісту освіти» т. в. о. голови Сумської ОДА Іван Боршош вручив високі нагороди майстрам освітньої справи.
Серед них – завідувач Косівщинського дошкільного навчального закладу (ясла-садок) «Золота рибка» Сумського району Світлана Муравйова, учитель фізичної культури Свеської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 2 «ліцей» Микола Негрій, директор державного позашкільного оздоровчого закладу санаторного типу «Ровесник» Світлані Палкіна, викладач української мови та літератури Роменського вищого професійного училища Світлані Яцменко, директор Політехнічного технікуму Конотопського інституту СумДУ Тетяна Гребеник.
Окремі педагоги нагороджені Нагрудним знаком Міністерства освіти і науки України, грамотами голови Сумської ОДА.