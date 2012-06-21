Прем'єр-міністр Японії Сіндзо Абе заявив правлячому блоку про рішення піти у відставку. Як повідомляє «Урядовий кур’єр» з посиланням на іноземні ЗМІ, він офіційно поінформував про це лідера партії «Комейто» Нацуо Ямагуті.
Раніше агентство Кіодо з посиланням на джерела в уряді передавало, що Абе має намір виконувати свої обов'язки до вибору наступника.
В останні дні ЗМІ писали про погіршення самопочуття політика. Сьогодні він підтвердив це особисто.
«Один з представників, хто був на зустрічі з Абе, заявив, що причиною відставки є «неможливість приймати правильні рішення через хворобу», – йдеться у повідомленні агентства.
За словами співрозмовника Кіодо, Абе заявив, що «йому стало складно виконувати свої обов'язки».
У Сіндзо Абе виразковий коліт ¬ хронічне запалення слизової оболонки товстої кишки. Це захворювання стало причиною його відставки в 2007 році. Однак потім стан вдалося стабілізувати, і в 2012-му році його знову обрали прем'єр-міністром Японії.
24 серпня термін його перебування на цій посаді перевищив 2799 днів, що стало найдовшим періодом серед глав японських урядів.
Нещодавно стало відомо про загострення захворювання, за останні дні прем'єр двічі відвідував клініку.
СПАДКОВИЙ ПОЛІТИК
Батько прем'єра – Сінтаро Абе (1924-1991) – був міністром закордонних справ в 1982-1986 роках, дід Нобусуке Кісі (1896-1987) – прем'єр-міністром Японії в 1957-1960 роках, дядько Ейсаку Сато (1901-1975) займав ту ж посаду з 1964 по 1972-й.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»