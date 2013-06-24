Міністерство закордонних справ продовжує системну роботу з протидії державі-агресору на всіх міжнародно-правових напрямах, зокрема щодо повернення Україні її частки закордонної власності колишнього СРСР. Минулої п’ятниці міністр закордонних справ Андрій Сибіга провів в МЗС спеціальну нараду з цього приводу з колегами з інших органів державної влади.

Глава МЗС зауважив, що чинні міжнародні договори чітко визначають: кожна держава — правонаступниця СРСР має право на частку в цій власності, а частка України становить 16,37%. Міністр наголосив, що йдеться не про моральне право чи політичну заяву, а про міжнародні угоди, які російська федерація підписала і зобов’язалася виконувати. Це зобов’язання й досі лишається невиконаним.

«Україна діятиме рішуче та послідовно, використовуючи всі можливості міжнародного права. Маємо чітке бачення стратегії та подальших дій. Працюємо разом з колегами з інших відомств. Україна має повернути у власність все те, що належить їй по праву», — наголосив Андрій Сибіга, повідомляє МЗС.