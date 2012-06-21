Днями набрала необхідну кількість голосів петиція із проханням до Президента подати до Верховної Ради законопроєкт про ліквідацію Окружного адміністративного суду міста Києва. Як повідомляє Офіс Президента, звернення мотивовано необхідністю забезпечення права громадян на справедливий суд, а також, цитуючи текст петиції, свідченням «глибоко вкоріненої в суді корупції та практики неправосудності рішень».

Відповідно до частини другої статті 125 Конституції України, суд утворюється, реорганізовується і ліквідовується законом, проєкт якого вносить до парламенту Президент після консультацій з Вищою радою правосуддя.

Володимир Зеленський від самого початку політичної кар’єри підкреслював, що обов’язкове врахування суспільної думки під час ухвалення важливих державних рішень має бути пріоритетом. Тому він пропонує розпочати необхідні консультації з ВРП для напрацювання прозорої та коректної процедури, яка дала б змогу вирішити питання Окружного адміністративного суду міста Києва і зняти певну напругу в суспільстві щодо цієї ситуації.