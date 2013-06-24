Президент України Володимир Зеленський зустрівся з працівниками нафтової, газової й нафтопереробної промисловості та відзначив їх державними нагородами. Глава держави зазначив, що без відваги працівників і працівниць нафтогазової промисловості багато в чому не було б стійкості всієї держави.

«Український видобуток газу є. Транспортування та зберігання — усе це є. Кілька зим ми допомагали пройти нашим сусідам Молдові. І це вагомо. Попри всі загрози та російські удари Україна знайшла спосіб забезпечити себе паливом. росія робила ставку на паливну кризу в Україні, але це в неї зараз дефіцит бензину», — наголосив Президент.

Володимир Зеленський зауважив, що кожну зиму цієї війни рф намагається перетворити на зброю проти українців — проти електро- й теплозабезпечення. За словами глави держави, Україна пройшла всі ці зими завдяки кожному й кожній, хто відновлює енергозабезпечення фактично під постійною загрозою.

Президент закликав завжди пам’ятати, якою ціною дається те, що українці пройшли зими війни. Багато працівників нафтогазової промисловості зазнали поранень унаслідок російських ударів, є й загиблі від «шахедів» і ракет. Присутні вшанували їхню пам’ять хвилиною мовчання.

Володимир Зеленський передав ордени «За мужність» III ступеня рідним машиніста-обхідника Херсонської теплоелектроцентралі Михайла Каретного та слюсаря Шебелинського відділення з видобутку газу філії «Шебелинкагазвидобування» АТ «Укргазвидобування» Євгена Петрика, які удостоєні нагород посмертно.

Михайло Каретний 2015 року добровільно приєднався до лав ЗСУ та брав участь в АТО. Після демобілізації 2019-го повернувся на підприємство й продовжив працювати за фахом. Під час тимчасової окупації Херсона росіяни заарештували Михайла Каретного. Він загинув у полоні 29 липня 2022 року унаслідок допитів і катувань.

Євген Петрик загинув торік 26 серпня під час масованого російського удару по Червонодонецькій дожимній компресорній станції. Він зробив усе можливе, щоб запобігти поширенню полум’я та зберегти життя персоналу станції. Однак сам зазнав осколкових поранень, не сумісних із життям.

Глава держави також вручив ордени «За заслуги» ІІІ ступеня, «За мужність» ІІІ ступеня, Княгині Ольги ІІІ ступеня та медалі працівникам компаній Групи Нафтогаз, «Оператора газотранспортної системи України» та приватних компаній, повідомляє Офіс Президента.