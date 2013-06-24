Президент України Володимир Зеленський в одній зі шкіл на Київщині привітав учнів з початком нового навчального року. Він поспілкувався зі школярами та керівництвом закладу освіти, зробив запис у книзі почесних гостей школи і мав змогу побачити, як відбуваються уроки-квести на спортивному майданчику, у класах та їдальні.

Директорка школи розповіла Президентові, що заклад освіти розрахований на 960 учнів, має укриття, а всі приміщення відповідають вимогам Нової української школи. У класах встановлено сучасне інтерактивне обладнання, на даху облаштовано терасу для відпочинку й неформального навчання просто неба. У школі є актова, універсальна, спортивна й танцювальна зали, а також гурткові кімнати для позаурочної роботи, на території — спортивні майданчики для футболу, баскетболу та волейболу. В усіх класах є кнопка диспетчерського зв’язку, пожежна сигналізація та звукова система оповіщення.

Крім того, у межах Національної стратегії зі створення безбар’єрного простору, яку ініціювала перша леді України Олена Зеленська, у школі облаштували безбар’єрне освітнє середовище, повідомляє Офіс Президента.