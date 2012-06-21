Президент Польщі Анджей Дуда заразився коронавірусною інфекцією COVID-19 від одного зі своїх охоронців. «Я не відчував і не відчуваю жодних симптомів, в тому числі таких типових, як втрата нюху, але, на жаль, результат тесту не залишає сумнівів. Я в даний момент відчуваю себе добре. У найближчі дні ми з дружиною будемо в ізоляції. Я буду працювати дистанційно, з цим не буде ніяких проблем: як бачите, я сповнений сил, і, сподіваюся, нічого не зміниться», – повідомив Дуда у відеозверненні.

Наразі співробітники його адміністрації вже складали списки всіх тих, з ким глава держави зустрічався в попередні дні. Список вийшов значним. Тільки 23 жовтня – в день, коли президент здав аналіз, він зустрічався з тенісисткою Ігой Свентек, яка перемогла на турнірі «Ролан Гаррос» і її батьком, а також відвідав Національний стадіон у Варшаві, де зараз йдуть роботи з розгортання польового госпіталю для хворих на COVID-19 . Президент Польщі не перший високопоставлений польський політик, котрий захворів на COVID-19.

На початку жовтня стало відомо, що коронавірусом заразився новий міністр науки і освіти Пшемислав Чарнек. Він дізнався про свою хворобу в день принесення присяги членами нового кабінету міністрів. Якби по дорозі на церемонію він не повідомив відповідним службам про своє самопочуття, не виключено, що коронавірусом захворів би не тільки президент, але і весь уряд. Польські санітарні служби повідомляють приблизно про 12 тисяч хворих на COVID-19 за добу. Фахівці вважають, що ця цифра не відображає реальну ситуацію: адже за кількістю виконаних тестів Польща знаходиться на одному з останніх місць у Євросоюзі.

Вся Польща оголошена «червоною зоною»

24 жовтня уся територія Польщі оголошена «червоною зоною». Це означає, що в країні перестали приймати гостей бари і ресторани, заборонено збиратися компаніями більше п'яти осіб, закриті середні і старші школи, а неповнолітнім заборонено з'являтися на вулицях без батьків до 16 годин. Людям старше 70 рекомендовано не виходити з дому.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»