Олег ГРОМОВ,
«Урядовий кур’єр»
Як зазначається у документі, метою його ухвалення є створення відповідної законодавчої бази у сфері регулювання грального бізнесу та його організації.
Також відповідним законом чітко визначено, що дозволено роботу гральних установ, тобто казино, безпосередньо у відповідних приміщеннях, інтернет-казино, букмекерський бізнес (також у відповідних приміщеннях та через мережу Інтернет), зали гральних автоматів, проведення лотерейних заходів та гра у покер через мережу Інтернет.
Закон регламентує створення реєстрів відповідних дозволених гральних. заходів.
Документом також регламентуються відповідні вимоги до гравців, які до того повинні бути ідентифіковані. Все це дозволить уникнути участі у гральних заходах осіб, яки ще не досягли повноліття. За порушення такої вимоги на відповідних юридичних осіб чекають жорсткі покарання.
Також законом обумовлюється, що власники грального бізнесу повинні організовувати всі заходи, спрямовані на боротьбу із гральною залежністю їхніх клієнтів.
Як зазначалося раніше, за неофіційної інформацією, яка надходила з різних джерел, в Україні діє до 160 тисяч гральних комп’ютерів, тисячі залів гральних автоматів та не менше двох десятків підпільних казино.