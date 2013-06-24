Президент Литви Ґітанас Науседа в ході зустрічі зі своїм німецьким колегою Франком-Вальтером Штайнмаєром у Вільнюсі в неділю обговорив, зокрема, підтримку України та тиск на Росію.

Про це Науседа повідомив у соцмережі Х, передає Укрінформ.

«Обговорив із президентом Штайнмаєром тісну співпрацю у сфері оборони, підтримку України, тиск на Росію та стратегічні інвестиції у військову мобільність. Німеччина залишається ключовим союзником у забезпеченні безпеки, стійкості та миру в Європі», - йдеться у його дописі.

Штайнмаєр своєю чергою заявив, що рішення про розміщення німецької бригади є зобов'язанням Берліна щодо забезпечення безпеки Литви.

«Розмістивши німецьку бригаду у Литві, ми даємо довгострокову обіцянку: ваша безпека – це і наша безпека. Ця нова бригада підтверджує нашу взаємну відповідальність і демонструє відданість Альянсу. Ми знаємо, що той, хто захищає Литву, захищає Європу та європейські цінності», – сказав Штайнмаєр на урочистій церемонії підняття прапорів 6 липня.

Влітку 2022 року Берлін зобов'язався розмістити в Литві військовий підрозділ чисельністю до бригади. Загалом у Литву планують перекинути близько п’яти тисяч німецьких військовослужбовців та цивільних осіб. Частина з них прибуде із сім'ями.

Планується, що більшість бригади буде переміщено до Литви до 2026 року. За словами міністра оборони Німеччини Бориса Пісторіуса, повністю боєздатною бригада стане у 2027 році.

Місцем постійної дислокації німецької бригади має стати військовий полігон в районі містечок Руднінкай і Рукла.

Джерело: Укрінформ