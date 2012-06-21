Олександр ВЕРТІЛЬ,
«Урядовий кур’єр»
Сумська область особливо багата на історичні культурно-мистецькі пам’ятки, які потребують неослабної уваги — ремонту і оновлення. Втім, не лише на Сумщині. Саме на це спрямована відповідна програма Президента «Велике будівництво», у межах якої в Україні найближчим часом розпочнуть ремонт і оновлення ста топових об’єктів культурної сфери. Передбачається, що для цього держава виділить від 10 до 15 мільярдів гривень.
Сумщина вже підготувала і подала документацію та заявки до Міністерства культури та інформаційної політики на 8 історичних пам’яток, у тому числі 4 національного та 4 місцевого значення. Серед них собори, церкви, архітектурні комплекси тощо. Загалом в області перебувають на обліку 361 архітектурна пам’ятка, з яких кожна шоста має національне значення.
Як повідомив сайт Сумської ОДА, зараз галузеві спеціалісти краю ведуть інвентаризацію об’єктів культурної спадщини і в першу чергу на предмет наявності містобудівних та проєктно-наукових документів, що стануть основою для внесення їх до титульних списків і подальшого ремонту й реставрації.