Міністерство аграрної політики та продовольства України долучилося до програми технічної допомоги «Архітектура відновлення та реформ в Україні» (URA), яка запроваджена Європейським банком реконструкції та розвитку (ЄБРР) у партнерстві з Європейським Союзом для підтримки важливих процесів відновлення та реформ. URA реалізується за фінансової підтримки Багатостороннього донорського фонду стабілізації та сталого розвитку України ЄБРР. Учасниками Фонду є Австрія, Данія, Фінляндія, Франція, Німеччина, Італія, Японія, Латвія, Нідерланди, Норвегія, Польща, Словенія, Швеція, Швейцарія, Велика Британія, США та Європейський Союз. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

Про це повідомив Міністр аграрної політики та продовольства України Віталій Коваль.

«Офіс відновлення та реформ (Recovery and Reform Delivery Office або RDO) та Команди підтримки відновлення та реформ (Recovery and Reform Support Teams або RSTs) вже функціонують при Кабінеті Міністрів України та шести міністерствах. І відтепер така команда працюватиме і в Міністерстві аграрної політики та продовольства України. Її завдання — надання технічної допомоги у підвищенні спроможності щодо розробки та впровадження пріоритетних стратегій та програми реформ, а також формування політик у пріоритетних сферах», - наголосив Віталій Коваль.

Зокрема:

залучення інвестицій фінансування в агросектор,

ефективне управління землями та водними ресурсами,

розвиток зрошення,

сталий розвиток харчового виробництва,

сприяння аграрній торгівлі,

адаптація до зміни клімату та інше.

RST також підтримуватиме нас у процесі євроінтеграції. Зокрема шляхом допомоги у підготовці до двосторонніх зустрічей Україна–ЄС у межах Угоди про асоціацію та процесу вступу до ЄС.

«Маємо великі очікування від цього партнерства. Сподіваюсь, до команди RST долучаться найкращі фахівці аграрної галузі. Тож стежте за оголошеннями про відкриті конкурси — і долучайтеся до змін», - підкреслив Міністр.