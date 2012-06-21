У Сумах презентовано концепцію облаштування прибережної зони озера Чеха, яка здавен є однієї із природних перлин міста і стала улюбленим місцем відпочинку як городян, так і гостей обласного центру.
За словами заступника начальника управління архітектури та містобудування міськради Ольга Бондаренко, нині екологічний стан озера доволі «напружений».
Тож в основі концепції –збереження цілісного природного комплексу, скорочення будівництва, відновлення ландшафтних компонентів, максимальне озеленення території, а в перспективі – надання прибережній зоні статусу природно-ландшафтного парку.
Передбачене створення ігрових та спортивних майданчиків, роздягалень, тренажерів, місць для паркування транспорту тощо.
Найближчими днями буде створена робоча група, яка на основі розробленої концепції запропонує конкретні шляхи її втілення та визначить комунальне підприємство, що втілюватиме задум на практиці.