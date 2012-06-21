Певне зростання прибутковості молочної галузі минулого року знову змінилося спадом, повідомляють в Асоціації виробників молока (АВМ). Зокрема, за даними економіста інвестиційного відділу ФАО (Організація ООН з питань продовольства та сільського господарства) Андрія Ярмака, в лютому прибутковість виробників молока впала на 7,6%, а з початку року – на 11,7%.
Причини цього падіння – не провина молочарів, а наслідок девальвації національної валюти та підвищення цін на концентровані корми для тваринництва. До подорожчання кормів, зауважує економіст, додалося також зниження цін на молоко у лютому, хоча ціни на молоко і молочну продукцію на світовому ринку в січні-лютому переважно росли.
Зауважимо, що маються на увазі закупівельні ціни, які переробники молока платять виробникам, а не роздрібні ціни у продовольчій мережі, там ні про яке падіння цін не йдеться. В цілому ж прибутковість виробництва молока за перші два місяці поточного року набагато вища, ніж в кризові 2015−2016 роки, але на 3,1% нижча, ніж середня за останні шість років.
Загалом залежність українських виробників від світового ринку занадто висока, вважає Андрій Ярмак, і вона впливає на внутрішні ціни. З одного боку, це добре – не так відчувається вплив сезонного чинника. Є надія, що і влітку, коли надої більші і ціна молочної сировини традиційно нижча, вона все ж не впаде настільки, аби зробити виробництво молока геть невигідним.
Але тут, на думку експерта, є багато чинників, вплив яких не прогнозований, і найперше – та сама надмірна залежність від експорту, перш за все – від світових цін на масло. Поки що вони, як і попит на масло, у світі стабільно високі, але тут розслаблятися не можна, аби потім не «обпектися», як наші експортери інших видів продукції. Тому, зауважує Андрій Ярмак, слід, поки є можливість, розвивати виробництво інших видів молочної продукції експортної якості. Наприклад, досі є в світі країни, де не знають, що таке сметана!