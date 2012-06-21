Польська комісія назвала причину смоленської авіакатастрофи, внаслідок якої у квітні 2010 року загинула урядова делегація Польщі й тодішній президент Лєх Качинський. Експерти дійшли висновку, що на борту літака Ту-154М, яким летіли польські високопосадовці, стався вибух. Про це заявив голова підкомісії з розслідування смоленської катастрофи екс-міністр національної оборони Польщі Антоній Мацеревич в ефірі телеканалу TVP1.
«Пасажирів було вбито вибухом у центроплані до зіткнення із землею. Це стало причиною їхньої смерті», — заявив він. Це підтверджує те, що двері зі значною силою вгрузли в землю, а на інших фрагментах літака виявлено дію високої температури. Про вибух на борту повітряного судна свідчать і експерименти, проведені урядовою підкомісією. Антоній Мацеревич наголосив: вибух у центроплані був такої сили, що польських генералів, які сиділи у цій частині літака, розірвало на дрібні фрагменти. Причини вибуху слідство ще з’ясовує.