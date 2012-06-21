Ситуація, що склалася у прифронтовому Золотому навколо підготовки до опалювального сезону, на жаль, майже не залишає шансів місцевим жителям отримати тепло у свої квартири. Так стверджує голова військово-цивільної адміністрації Золотого та Катеринівки Костянтин Ільченко.
«Винна у цій ситуації війна. Власник КП «Первомайськтеплокомуненерго» перебуває на окупованій території, тому отримання лімітів на газ під серйозною загрозою», — пояснює Костянтин Ільченко. Саме тому в Золотому пройшла робоча нарада за участі заступника міністра регіонального розвитку Едуарда Кругляка і директора обласного департаменту ЖКГ Віталія Сурая. За підсумками зустрічі зупинилися на тому, що децентралізацію опалення в Золотому таки проведуть.
«Розуміючи всю складність ситуації, доки законодавці й Кабінет Міністрів ухвалюватимуть рішення щодо лімітів, ми проведемо реконструкцію внутрішньої під’їзної електромережі на двох мікрорайонах після узгодження з газовиками, і люди, згідно поданих заяв, почнуть встановлювати індивідуальне опалення», — ділиться планами очільник Золотого. За його словами, прифронтове селище розраховує на допомогу з обласного бюджету, щоб надати можливості малозабезпеченим громадянам встановити індивідуальне опалення.
Іванка МІЩЕНКО
для «Урядового кур’єра»