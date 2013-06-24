Міністерство освіти і науки України у співпраці зі Світовим банком продовжує послідовно підтримувати університети, які працюють у прифронтових умовах або були релоковані внаслідок російської агресії. У межах відповідного компоненту проекту затверджено фінансування на суму понад 120 мільйонів гривень. Ці кошти спрямовані на закупівлю обладнання саме для забезпечення стійкої освітньої та адміністративної діяльності ЗВО. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

«Ми свідомо посилюємо ті університети, яким зараз найтяжче. Це моральний обов’язок держави і стратегічне рішення. Університети, які залишаються в прифронтових областях або були змушені переїхати, мають отримувати додаткову підтримку. І саме вони найчастіше подають найчіткіші запити — бо знають, що їм потрібно для виживання та розвитку», — зазначив заступник Міністра освіти і науки України Михайло Винницький.

На сьогодні 34 ЗВО з Донецької, Сумської, Миколаївської, Харківської, Запорізької, Чернігівської та Херсонської областей виявили свої потреби та отримали можливість фінансування.

Обладнання закуповується за процедурами Світового банку, і буде використане для підтримки освітнього процесу, проведення практичних занять, а також забезпечення базових потреб університетських спільнот.

Пріоритетний напрямок — це оновлення IT-обладнання для підтримки прифронтових університетів та безперервного навчального процесу. Окремі партії такого обладнання вже доставлено до 26 закладів вищої освіти, а саме:

153 інтерактивні панелі,

121 зарядну станцію,

17 терміналів супутникового зв’язку Starlink,

34 звукові системи.

До кінця літа очікується постачання ще:

304 ноутбуків,

78 моніторів.

Найбільші обсяги фінансування, включаючи дослідницьке обладнання, схвалено для таких університетів:

НТУ «Харківський політехнічний інститут»,

Державного біотехнологічного університету (Харків),

Національного університету «Запорізька політехніка»,

Запорізького національного університету,

Сумського національного аграрного університету.

Підтримка розвитку та модернізації університетів відбувається з ініціативи МОН в межах спільного зі Світовим банком проекту «Удосконалення вищої освіти в Україні заради результатів».

Нагадаємо, що крім інвестиційної підтримки через проект Світового банку, за ініціативи Президента України, Уряд виділив ще 300 мільйонів гривень на посилення фінансової стійкості університетів у прифронтових регіонах — Запорізькій, Сумській і Харківській областях.