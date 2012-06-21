Днями житель Трьохізбенки прямував від незаконної переправи через річку Сіверський Донець, що на Луганщині, з живим вантажем у сумках — 200 папугами. Як повідомляє Державна фіскальна служба в Луганській області, 38-річний громадянин за винагороду 300 гривень намагався перемістити за лінію розмежування вантаж вартістю близько 60 тисяч гривень. Співробітники спеціального підрозділу Державної фіскальної служби «Фантом» спільно з прикордонниками запобігли порушенню порядку провадження господарської діяльності. Щодо громадянина склали протокол про адміністративне правопорушення. А ось хто опікуватиметься галасливим вантажем, не повідомляють.
Іванка МІЩЕНКО
для «Урядового кур’єра»