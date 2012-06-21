Лисичанський прикордонний загін почав роботу 1 лютого 2018 року. Зона його відповідальності в межах оперативно-тактичного угруповання «Луганськ» на території Станично-Луганського, Новоайдарського та Попаснянського районів. Загальна протяжність — 181 кілометр. Проект з модернізації єдиного в області контрольного пункту в’їзду-виїзду розраховано на 10 мільйонів гривень.
«У планах — поява п’яти нових службових приміщень, які справді відповідатимуть нашим вимогам. Це кількість вікон для прийому людей, встановлення нової апаратури, кондиціонування повітря в приміщенні. Все це має прискорити перетин лінії розмежування і, звісно, поліпшити роботу прикордонників», — розповідає начальник підрозділу Лисичанського прикордонного загону Юрій Самбор.
Він зауважив, що загін створено торік восени після ухвалення рішення про посилення угруповання Державної прикордонної служби в межах Луганської області. Серед завдань — пропуск громадян та транспортних засобів на КПВВ у Станиці Луганській та на КПВВ у Золотому, здійснення режимних заходів у контрольованих українською владою прикордонних районах, протидія розвідно-пошуковій і підривній діяльності незаконних збройних формувань.
Іванка МІЩЕНКО
для «Урядового кур’єра»