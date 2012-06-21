Черговий улов контрабандної продукції зафіксували правоохоронці Сумщини. Цього разу прикордонники відділу «Велика Писарівка» неподалік села Попівка затримали 22-річного місцевого жителя, який підводою намагався переправити в Україну 24 ящики із в’яленими рибою та ікрою загальною вагою 240 кілограмів. Уся продукція — російського виробництва, що підтверджують етикетки. Її переправили через інженерні споруди спільники контрабандиста в сусідній країні. Однак не розрахували, що про їхню оборудку прикордонники знали заздалегідь і були готові до зустрічі.
Тепер правопорушникові доведеться відповідати за скоєне, а рибний вантаж вилучено і передано працівникам фіскальної служби.