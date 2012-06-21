Герцогиня Кембриджська Кейт Міддлтон опублікувала на офіційній сторінці Кенсінгтонського палацу в Instagram фотографії з дня народження принца Джорджа, якому 22 липня виповнилося шість років.
Знімки зробила сама Кейт Міддлтон. «Герцог і герцогиня Кембриджські раді поділитися новими фотографіями принца Джорджа», – йдеться в публікації.
Принц Джордж зображений з широкою посмішкою, завдяки якій помітно відсутність одного нижнього переднього зуба.
Принц Вільям і Кейт Міддлтон вирішили відзначити день народження сина у власному особняку на Карибських островах. На святкування прибули батьки Кейт Міддлтон Керол і Майк, її сестра Піппа і брат Джеймс.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»