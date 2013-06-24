Прем’єр­міністр Юлія Свириденко провела зустріч з очільником Фонду державного майна України Дмитром Наталухою та т.в.о. голови Державної служби геології та надр Леонідом Музикусом. Голова ФДМУ доповів про стан продажу санкційних активів та виконання графіка їхнього продажу, затвердженого Кабінетом Міністрів. Вони охоплюють 26 об’єктів у всій країні.

«Уряд надає повне сприяння, щоб перші санкційні активи були якнайшвидше виставлені на торги», — зазначила Юлія Свириденко.

Тимчасовий очільник Держгеонадр доповів про перевірки «сплячих» та проблемних спецдозволів на стратегічні корисні копалини та нафтогазоносні надра.

«Уряд очікує на перші результати. Якщо родовище до початку повномасштабного вторгнення простоювало, ліцензії буде анульовано. Активи не повинні простоювати, а мають працювати на економіку», — наголосила Юлія Свириденко. Вона доручила прискорити аудит ліцензій і вийти на системні рішення в галузі надрокористування в березні, повідомляє Департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату КМУ.