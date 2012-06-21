Інформаційно-комунікаційні технології створюють нову екосистему. Розуміючи це, український уряд в цьому році ухвалив концепцію розвитку цифрової економіки та суспільства на 2018-2020 роки і схвалив план заходів щодо її реалізації. Головна мета – почати економічні перетворення на базі моделі знань і побудову інформаційного суспільства шляхом впровадження передових технологій.
Сьогодні в Києві зберуться понад 500 експертів у сфері інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ), вчені, власники бізнесу для обговорення сучасних тенденцій у сфері ІКТ. Організатор – компанія Huawei разом із українським партнером – МТІ. Програма передбачає доповіді, форуми та виставку на тему нових технологій, цифрової трансформації промисловості та створення цифрової екосистеми. Це зустріч повинна стати своєрідним «Римським форумом» для обміну ідеями та обговорення перспектив співпраці всіх зацікавлених сторін, створивши можливість для спілкування між українськими фахівцями та експертами з провідних світових науково-дослідних інститутів і компанії Huawei. Напередодні форуму кореспондент «Урядового кур’єра» поспілкувався з президентом корпоративного напрямку Huawei по регіону Центральна Азія і Кавказ паном Чжао Січу (Zhao Хichu).