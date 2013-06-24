Команда Міністерства економіки, довкілля та сільського господарства зустрілася з послами країн G7 та ЄС. На заході були присутні представники посольств Канади, ЄС, США, Великої Британії, Німеччини, Японії, Італії та Франції. Українська сторона представила пріоритетні завдання та команду нового об’єднаного міністерства.

«Перед Мінекономіки стоїть завдання створити принципово нову інституційну платформу. Міністерство контролює 70% змісту євроінтеграції, охоплює 15 із 35 кластерів ЄС у ключових галузях економіки, довкілля та сільського господарства. Як національний координатор реалізації програми Ukraine Facility ми забезпечуємо організацію і проведення моніторингу щодо виконання Плану України. Наша команда сфокусована на прискоренні виконання кроків Плану та подальшій інтеграції з ЄС», — зазначив міністр економіки, довкілля та сільського господарства Олексій Соболев.

Урядовець представив ключові пріоритети, серед яких: розвиток приватного сектору та промисловості; дерегуляція й економічна свобода; приватизація державного майна; залучення інвестицій та розвиток експорту; диджиталізація — два механізми для збору зворотного зв’язку з бізнесом; гуманітарне розмінування; розвиток людського капіталу та новий Трудовий кодекс; державні програми допомоги фермерам на прифронтових територіях.

Представники посольств країн G7 та ЄС висловили підтримку стратегічних пріоритетів Мінекономіки, а також готовність надавати консультації та співпрацювати для досягнення поставлених цілей. За певними реформами сторони домовилися взаємодіяти глибше, наприклад, щодо приватизації, протидії корупції та дерегуляції.

Міністр подякував представникам країн G7 за поглиблену роботу з кожною країною, а також за допомогу в реалізації реформ, їх експертизу та сприяння у відновленні України, повідомляє Мінекономіки.