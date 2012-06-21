Олег ГРОМОВ,

«Урядовий кур’єр»

За січень-вересень 2020 року притік депозитів до фінансових установ країни збільшився на 27%. Про це заявив голова правління Нацбанку України Кирило Шевченко.

Він пояснив, що це стосується строкових вкладів. За його словами, також відбувся притік депозитів за валютними вкладами, який становив 5%.

Як вважає заступник голови правління Нацбанку України Дмитро Сологуб, попри кризу, викликану пандемією COVID-19, все-таки спостерігається значне збільшення депозитів. За його словами, головний фінансовий регулятор зменшував облікову ставку поступово до 6%, бо хотів побачити, як поводитимуться депозити. Нині, на думку фахівця, з великою часткою впевненості можна сказати, що трагедії не трапилося. Навпаки, слідом за зниженням річних ставок за депозитами, зменшуються і кредитні ставки.

Як відомо, наприкінці вересня 2020 року Дмитро Сологуб заявляв, що депозитні та кредитні ставки для населення та бізнесу активно знижуються та знижуватимуться й надалі.

22 жовтня 2020 року правління Нацбанку України ухвалило рішення залишити облікову ставку на рівні 6%. Нагадаємо, що саме такий показник було введено регулятором 12 червня 2020 року.