Як повідомили «Урядовому кур’єру» у банку, в минулому році його клієнти, які працюють у агробізнесі, отримали понад 70 млн грн державних компенсацій вартості техніки та обладнання, що склало більше половини їх загальної суми в країні.
Цього ж року аграрії зможуть взяти участь вже у п’яти державних програмах, спрямованих на підтримку агробізнесу. Для цього Кабінетом Міністрів України 7 лютого 2018 року були прийняті Постанови №86, №106 та №107.
Аграрії зможуть економити вже чверть вартості агротехніки, що відповідає переліку затвердженому Мінагрополітики та продовольства, а невеличкі фермери (господарства з посівними площами до 500 гектарів та річною виручкою до 15 млн грн або кооперативи з площами до 1000 гектарів) — аж 40%.
Ті ж самі невеличкі фермери зможуть отримувати компенсацію відсотків за кредитами АгроКУБ до 500 тис. грн або за кредитними лініями до 3 років у розмірах до 9 млн грн, що видані для придбання основних засобів, будівництва або реконструкції виробничих об’єктів.
Також вони зможуть отримувати компенсацію в розмірі 80% вартості закупленого насіння сільськогосподарських рослин вітчизняної селекції категорій «базове» та «сертифіковане» (але не більше 30 тис. грн.. без ПДВ на одне господарство).
Підприємства, що працюють у галузях вівчарства, козівництва, бджільництва, звірівництва, кролівництва, шовківництва та аквакультури зможуть отримувати компенсації відсотків за кредитними лініями до 5 років в розмірах до 100 млн грн.
Також підприємства галузі тваринництва зможуть отримувати компенсацію у розмірі 25% від сум будь-яких кредитів до п’яти років у розмірах до 500 млн грн, що отримані для здійснення будівництва/реконструкції тваринницьких ферм, комплексів доїльних залів або підприємств з переробки сільськогосподарської продукції.