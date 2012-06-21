Днями уряд затвердив критерії оцінки ступеня ризику від провадження господарської діяльності у галузі ветеринарної практики. Документ визначає періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) Держпродспоживслужбою, врегульовує питання періодичності проведення таких заходів Міністерством охорони здоров’я і забезпечує прозорість їх проведення. Тож попередній документ, що регламентував цю сферу, — постанова Кабінету Міністрів від 16 жовтня 2014 р. № 543, втратив чинність.
Відтепер діяльність суб’єкта господарювання (у даному разі приватної медичної чи ветеринарної практики) оцінюватимуть за сумою балів за критеріями, перелік яких додається до постанови. За відповідність (чи невідповідність) кожному із критеріїв нараховують бали. За сумою балів суб’єкта господарювання може бути зараховано до високого, середнього чи незначного ступеня ризику. Відповідно це визначає періодичність перевірок господарської діяльності цього суб’єкта.
Згідно з додатком до постанови, критерії, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності з медичної практики, такі: строк провадження господарської діяльності; вид медичної допомоги, яку провадить суб’єкт господарювання; дотримання суб’єктом господарювання вимог законодавства під час провадження господарської діяльності з медичної практики; результати клініко-експертної оцінки якості надання суб’єктом господарювання медичної допомоги, що проведена протягом останніх двох-п’яти років, які передують плановому періоду; кількість спеціальностей, за якими провадиться медична практика; кількість позапланових заходів державного нагляду (контролю), проведених щодо суб’єкта господарювання протягом останніх двох-п’яти років, що передують плановому періоду, з підстав, передбачених абзацами третім, п’ятим, сьомим, дев’ятим частини першої статті 6 Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності».
Згідно з балами, набраними за переліченими критеріями, визначають періодичність перевірок діяльності цього суб’єкта господарювання. Так, суб’єкта з високим ступенем ризику перевіряють не частіше як раз на два роки, середнього — раз на три роки, незначного — раз на п’ять років.
Якщо за підсумками не менш як двох останніх планових заходів державного нагляду (контролю) не виявлено фактів порушення вимог законодавства від провадження господарської діяльності з медичної практики, наступний плановий захід щодо такого суб’єкта здійснюватимуть не раніше, ніж через установлений для відповідного ступеня ризику період, збільшений у 1,5 раза. Це положення не застосовується до суб’єктів господарювання, які належать до високого ступеня ризику.
Як вважають розробники документа, фахівці Держпродспоживслужби, затвердження цих критеріїв та визначення періодичності планових заходів державного нагляду (контролю) дадуть змогу ефективніше і прозоріше здійснювати ці заходи і зменшать регуляторний тиск на суб’єктів господарювання.
Відділ аналітичних матеріалів
«Урядового кур’єра»