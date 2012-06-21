Володимир КОЛЮБАКІН,

«Урядовий кур’єр»

Доки закон про залізничний транспорт явно пробуксовує у парламенті, Міністерство інфраструктури України реалізовує плани із запровадження конкуренції на ринку залізничних перевезень за допомогою підзаконних документів. Ідеться про укладання договору із перевізниками, повідомив міністр інфраструктури Владислав Криклій на круглому столі, присвяченому реформі системи транспорту, який організувала Європейська Бізнес Асоціація.

За словами міністра, на першому етапі реалізації планів реформування залізничної галузі приватні локомотиви буде допущено на окремі маршрути загального користування. Таким чином ще до ухвалення згаданого закону можна буде спостерігати, як залізниця працюватиме у ринкових умовах, з’ясувати особливості цього процесу та можливі ризики.

Інші учасники круглого столу приділили увагу питанням реформування галузі, удосконалення технологій подолання корупції, поліпшення умов праці залізничників, зокрема, машиністів (через надмірну завантаженість державного перевізника ці умови поки що далекі від оптимальних).