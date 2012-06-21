Прем’єр-міністр України Денис ШМИГАЛЬ:

Шановні друзі!

Від імені Уряду та від себе особисто вітаю колектив «Урядового кур’єра» із тридцятиріччям створення видання. Дякую за високий професіоналізм творчого колективу в усі часи існування газети. Важливість видання важко переоцінити, адже 30 років поспіль п’ять разів на тиждень газета надає повну, неупереджену та вичерпну інформацію про діяльність Президента й Уряду України, друкує на своїх сторінках тексти законів України, указів Президента, постанов та розпоряджень Кабінету Міністрів.

Газета стала свідком нашої незалежності та всіх головних подій в історії сучасної України. Працівники видання брали безпосередню участь у формуванні традиції відкритості та прозорості Уряду та органів влади перед суспільством. Це важливий внесок видання, яким мають пишатися його працівники.

У цей непростий час пандемії я хочу побажати колективу видання міцного здоров’я та добробуту. Плідної, цікавої роботи, наснаги та подальших успіхів!

Міністр Кабінету Міністрів України Олег НЕМЧІНОВ:

Вітаю колектив «Урядового кур’єра» із 30-річчям видання! Бажаю натхнення, наснаги на нові цікаві матеріали, миру та затишку, процвітання та міцного здоров’я вам та вашим близьким. Дякую за вашу щоденну кропітку працю, за самовіддачу та той корисний внесок, що кожен із вас робить для суспільства. Завдяки вашій величезній роботі корабель вашої редакції успішно рухається по хвилях сьогодення. Йому не зашкодять шторми та бурі, оскільки згуртований екіпаж зможе встояти перед найсильнішою стихією.