Російський «Газпром» підвищив тиск природного газу на вході в нашу газотранспортну систему на східному кордоні України до мінімального значення, передбаченого контрактом з НАК «Нафтогаз України». «Уперше з 12 грудня минулого року «Газпром» підвищив тиск у транзитних магістральних газопроводах на вході в ГТС України до мінімального контрактного рівня — 60 кг/см2. Останніми роками «Газпром» зовсім не балує нас виконанням своїх технічних зобов’язань за транзитним контрактом, лише 10% таких святкових днів було в 2017 році», — ідеться на сторінці Укртрансгазу у Facebook.
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