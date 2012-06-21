Відучора й до кінця травня в Україні триває весняний призов на строкову військову службу. Призовні комісії вже працюють із повним навантаженням. 61,6 мільйона гривень видатків на призов планують перерахувати до 6 квітня до всіх цих комісій, заявив начальник Головного управління персоналу — заступник начальника Генерального штабу Збройних сил Артур Артеменко, повідомляє Укрінформ. Згідно з рішенням уряду, у квітні — травні до Збройних сил та інших військових формувань України для проходження строкової військової служби буде відправлено 15 190 осіб. Із них безпосередньо до ЗСУ — 8990 осіб, Державної спеціальної служби транспорту — 1000, Держприкордонслужби — 1200, лави Нацгвардії поповнять 4000 осіб.
Президент Петро Порошенко ще в середині лютого підписав указ про звільнення в запас військовослужбовців строкової служби, цьогорічні строки проведення чергових призовів та чергові призови до війська. На 2018 рік, нагадує Укрінформ, визначено такі строки чергових призовів: квітень — травень та жовтень — листопад.