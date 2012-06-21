Цьогорічний призовий фонд Нобелівської премії буде збільшено на 1 мільйон шведських крон ($110 тис.), а загальна сума в цілому складе 10 млн крон ($1 млн).

Про це заявив голова Фундації Нобеля Ларс Хейкенстен, повідомляє Укрінформ з посиланням на Reuters.

«Рішення прийнято у зв’язку з тим, що наші витрати та сума капіталу знаходяться в стабільному співвідношенні», - сказав Хейкенстен.

Фундація Нобеля була заснована 29 червня 1900 року як приватна організація спеціально для управління фінансами та адмініструванням Нобелівських премій. Фундація базується на останньому побажанні та заповіті Альфреда Нобеля. Він заповів 94% всього своїх статків (31 мільйон шведських крон) на заснування та забезпечення п’ятьох Нобелівських премій.

Однак сума премії час від часу варіювалася. Спочатку вона становила 150 тис. шведських крон, а в 1981 році зросла до 1 млн крон. У 2000 році вона збільшилася до 9 млн, а в 2001-му - до 10 млн, однак через глобальну кризу 2008-2009 років призові виплати були скорочені до 8 млн крон в 2012 році, а в 2017-м знову збільшилися до 9 млн крон.

Як повідомлялося, оголошення лауреатів Нобелівської премії у сфері медицини, фізики, хімії, літератури, миру та економіки відбудеться 5-12 жовтня.

Однак через пандемію коронавірусу цьогоріч уперше з 1944 року церемонія нагородження Нобелівських лауреатів у Швеції буде проводитись без їхньої особистої присутності.