На цьому наголосив начальник відділу комплектування та призову – заступник начальника управління призову та комплектування Головного управління персоналу Генштабу ЗСУ Валерій Дендебера, відповідаючи на запитання журналіста «Урядового кур’єра» про вірогідність потрапляння призовників строкової служби в зону бойових дій на сході країни. Він пояснив, що у воєнній доктрині України прописано, солдати строкової служби потрапляють під дію принципу неучасті в бойових операціях. Лише після проходження навчань і після добровільного підписання контракту зі Збройними силами, у солдатів строкової служби може з’явитися така можливість.
До речі, нині в зоні АТО несуть службу лише контрактники ЗСУ. Вимоги для охочих служити такі: для чоловіків вік від 18 до 60 років, для жінок – від 18 до 50 років; громадяни не повинні мати судимості, натомість – базову середню освіту і бути визнаним військово-медичною комісією придатним за станом здоров’я. Повторний медогляд, ті кого визнали непридатними до служби, матимуть змогу пройти через 5 років.
Представник Генштабу зауважив, по завершенню терміну контракту, військовослужбовці, які його родовжать, матимуть змогу без відриву від військової служби отримати заочно безплатно вищу освіту.