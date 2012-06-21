У Вінниці працівники територіального центру соціального обслуговування спільно з департаментом освіти міської ради провели благодійну акцію «Великодні кошики», в якій взяли участь учні всіх загальноосвітніх шкіл міста. Школярі принесли по пасці, які соціальні працівники рознесли по домівкам одиноких літніх людей. А учні шкіл №6 та №4 самі відвідали одиноких бабусь і дідусів, презентувавши їм великодні гостинці. «Мета проведення цієї акції полягає у вихованні взаємної поваги та розуміння між різними поколіннями, адже прояв поваги до людей старшого віку – показник свідомої моралі суспільства. Пасха – час добра та світла, саме тому нашу акцію ми приурочили до Пасхальних свят, тим самим примножили добро у нашому суспільстві», – зазначила директор міського територіального центру соціального обслуговування Галина Бачинська.
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