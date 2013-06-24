Прем’єр-міністр Юлія Свириденко заслухала звіт заступника голови Державної аудиторської служби України Юлії Солянік щодо підготовки до проведення аудитів підприємств енергетичної та оборонної галузей.

«Триває аудит НАЕК «Енергоатом»: перевірки здійснюють у десяти філіях компанії. Очікуємо на проміжні підсумки наприкінці грудня. У 20-х числах грудня починаються аудити в оборонній галузі, зокрема 22 підприємств АТ «Українська оборонна промисловість», а також перевірки державних підприємств Міністерства оборони «Агенція оборонних закупівель» та «Державний оператор тилу» за період 2022—2025 роки. Перші підсумки — в січні», — повідомила Юлія Свириденко.

Прем’єр-міністр доручила Держаудитслужбі щотижня звітувати про перебіг перевірок та надати вичерпну інформацію за фактом їх проведення правоохоронним органам.

Заступник голови Держаудитслужби доповіла про підсумки моніторингу оборонних закупівель, проведених державними підприємствами Міністерства оборони АОЗ і ДОТ за період 2024—2025 років. У процесі моніторингу виявлено певні недосконалості в організації та проведенні закупівель. Юлія Свириденко доручила відповідним органам внести зміни для їх усунення, повідомляє Департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату КМУ.