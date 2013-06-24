Прем’єр-міністр Юлія Свириденко заслухала звіт заступника голови Державної аудиторської служби України Юлії Солянік щодо підготовки до проведення аудитів підприємств енергетичної та оборонної галузей.
Прем’єр-міністр доручила Держаудитслужбі щотижня звітувати про перебіг перевірок та надати вичерпну інформацію за фактом їх проведення правоохоронним органам.
Заступник голови Держаудитслужби доповіла про підсумки моніторингу оборонних закупівель, проведених державними підприємствами Міністерства оборони АОЗ і ДОТ за період 2024—2025 років. У процесі моніторингу виявлено певні недосконалості в організації та проведенні закупівель. Юлія Свириденко доручила відповідним органам внести зміни для їх усунення, повідомляє Департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату КМУ.