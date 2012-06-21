Міністерству освіти і науки стали відомі факти, коли в окремих містах «червоної» зони порушують умови карантину й не виконують зобов’язання про закриття закладів освіти. Відомство звернулося з листом до керівників департаментів (управлінь) освіти і науки ОДА й КМДА, керівників закладів освіти, в якому наголосило на неухильному дотриманні законодавства під час організації освітнього процесу. Так, у разі недотримання вимог про охорону здоров’я, керівники закладів освіти несуть цивільну, адміністративну або кримінальну відповідальність згідно із законодавством (стаття 80 Закону України від 19.11.1992 № 2801-XII «Основи законодавства України про охорону здоров’я»), повідомляє пресслужба МОН. Відповідно до статті 443 Кодексу про адмінправопорушення, порушення правил щодо карантину людей, санітарно-гігієнічних, санітарно-протиепідемічних правил і норм, передбачених Законом «Про захист населення від інфекційних хвороб», інших актів законодавства чи рішень органів місцевого самоврядування з питанборотьби з інфекційними хворобами, тягне за собою, щонайменше, накладення штрафу.
ПОРУШЕННЯ КАРАНТИНУ