Сумщина долучилася до областей, де в межах відповідної загальноукраїнської ініціативи розпочали роботу сімейні радники. Саме на них покладено функції добровільних помічників-комунікаторів у сім’ях, в яких виникають правові проблеми. Як повідомили в Координаційному центрі з надання безоплатної правової допомоги, першими офіційними сімейними радниками стали науковці Сумського державного педагогічного університету ім. А. Макаренка члени правління ГО «Калинове гроно» доцент кафедри соціальної роботи та менеджменту соціокультурної діяльності Ольга Полякова і викладач цієї кафедри Людмила Пономаренко. Спеціалісти прийматимуть відвідувачів двічі на тиждень у визначений час у Сумському місцевому центрі з надання безоплатної вторинної правової допомоги.Раніше вони пройшли відповідне навчання і нині тісно співпрацюють з відповідними підрозділами міністерств юстиції та соціальної політики, Національної поліції, психологами, громадськими організаціями та іншими. Сімейні радники, ініціатива стосовно яких з’явилася торік восени, працюють у кількох регіонах країни: Харкові, Києві, Одесі, Львові, Миколаєві, Луцьку, Рівному.
ТУРБОТА