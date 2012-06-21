На це звернув увагу заступник голови Державної служби зайнятості (центрального апарату) Сергій КРАВЧЕНКО в інтерв’ю «Урядовому кур’єру».
Деталізуючи, посадовець пояснив: «Кадровий резерв дасть можливість працівнику сформувати об’єктивну оцінку про себе. Всі працівники, які є в країні, можуть бути в кадровому резерві. Він має діяти таким чином: людина оприлюднює дані про себе, де зазначає, які навики, компетенції має. І роботодавець дивиться: якщо ця людина йому цікава, то йому пропонує роботу в себе. А далі — хоче людина — переходить, не хоче — працює далі.
На запитання — Що треба для створення кадрового резерву? — Сергій Кравченко відповів:
— Це має бути комплексне рішення на урядовому державному рівні. Загалом Україна має стати країною можливостей. Наприклад, людина щось винайшла, придумала, розробила. Куди їй з цим іти? Має бути створене агентство, служба, можливо, при Міносвіти, куди людина прийде зі своєю бізнес-ідеєю і її навчать, як це зробити. Важливо, щоб людина могла реалізувати свою ідею.
І ще одна важлива річ — профорієнтація. Треба, щоб молодь училася тому фаху, у якому може знайти себе. Окрім того, необхідно зламати той стереотип що представники робітничих професій — неуспішні. Бо якщо ще років 5 тому було модно мати диплом про вищу освіту, ти нині кваліфікований робітник може заробляти навіть удвічі більше, ніж той, хто має диплом, але не має необхідних знань. Треба змінювати підходи до престижності професії.
Ще одна проблема — у нас багато хто не знає, як правильно шукати роботу: з чого почати, як правильно писати резюме… Всі звикли, що хтось, наприклад, прийшов на прохідну, когось привели, у випадку зарубіжної міграції — що все зроблять фірми — посередники. То ж, аби дати людям необхідну інформацію, Служба зайнятості створила мультфільм про принципи пошуку роботи у простій формі, у якому повністю розклали всі цикли — що і як треба робити. І, до речі, хто хоче працювати — через службу зайнятості практично стовідсотково зможе знайти легальну роботу. Наприклад, у базі Державної служби зайнятості зараз 68,5 тисяч вакансій, а загалом по ринку праці — більше півмільйона, — зазначив Сергій Кравченко.