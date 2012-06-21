Святий і Священний синод Вселенського патріархату взяв до розгляду звернення Президента України до Вселенського патріарха Варфоломія щодо надання томоса про автокефалію Православній церкві в Україні, постанову ВР на його підтримку, а також відповідні звернення ієрархів українських православних церков. Синод ухвалив рішення про початок процедур, необхідних для надання автокефалії нашій Православній церкві. Буде відповідно проінформовано інші помісні православні церкви.
Заступник Глави АПУ Ростислав Павленко у Стамбулі особисто передав Його Всесвятості Вселенському патріарху Варфоломію відповідне звернення Президента про надання томоса, а також постанову Верховної Ради про підтримку цього документа. Вселенський патріарх отримав і звернення ієрархів українських православних церков щодо надання томоса про автокефалію Православної церкви в Україні.
«Вселенський патріархат розпочинає процедури, необхідні для надання автокефалії Українській православній церкві», — так лаконічно відреагував на своїй сторінці у Твіттері Петро Порошенко.