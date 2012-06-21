Нещодавно 12 студентів Сумського національного аграрного університету розпочали стажування в інституті Цзи Ян Чжецзянського університету землеробства та лісового господарства (Китай). А в червні нинішнього року група китайських студентів проходитимуть практику у СНАУ.
Подібний обмін став можливим завдяки підписаній восени минулого року тристоронньої угоди про наукову співпрацю між вишами двох країн та Китайсько-Українським науково-дослідним інститутом «Life sciences». Документ передбачає насамперед обмін науковими досягненнями за низкою аграрних напрямків.
Співпраця неодмінно матиме продовження. А саме – за результатами стажування будуть підготовлені відповідні матеріали для урядів двох країн, а затим розпочнеться реалізація наступного етапу – навчання за принципом 2+2 і визнання дипломів про освіту обома країнами.
У планах також створення міжнародного науково-освітнього центру з філіалом в Україні.
Згаданий проект втілюється за підтримки Генерального консула України в місті Шанхай Дмитра Пономаренка, Посла КНР в Україні Де Вея, профільних міністерств двох країн, Національної академії аграрних наук, адміністрації міста Чжуцзи, яке, до речі, з минулого року є побратимом Сум.
Загалом співпраця сумських і китайських студентів та науковців є одним із елементів стратегії розвитку двосторонніх відносин між Україною і Китаєм «Один пояс – один шлях».