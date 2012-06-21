В Мінекономрозвитку відбулась дискусія з питань макроекономічного аналізу та прогнозування між провідними фахівцями в сфері макропрогнозування державного сектору, бізнесу та громадськості. За результатами дискусії оприлюднено черговий випуск «Україна: перспективи розвитку. Консенсус-прогноз» (квітень 2018). «Консенсус-прогноз» – це усереднені значення основних прогнозних показників економічного розвитку України, які розраховані на основі експертних оцінок учасників опитування.
Експерти прогнозують рівень зростання реального ВВП у 2018 році на рівні 3,2%, тоді як у 2019 році – 3,1%, 2020 році – 3,3%, 2021 році – 4%. Рівень інфляції, згідно з прогнозами, у 2018 році становитиме 9,7% (у розрахунку грудень до грудня попереднього року), у 2019 році – 8%, у 2020 році - 6,8%, у 2021 році – 6,4%.
Серед внутрішніх ризиків, які були запропоновані експертам для розгляду та оцінки, ризик «недостатньо швидке проведення реформ» продовжує займати головну позицію починаючи з квітня 2016 року, і залишається на високому рівні впродовж 2018-2021 років.
Також високі оцінки на 2018 рік отримали: збереження низької кредитної активності комерційних банків; дефіцит енергетичних ресурсів в країні (у т.ч. вугілля); посилення конкуренції на внутрішньому ринку через збільшення імпорту з ЄС.
Водночас вперше було оцінено ризик загострення ситуації з трудовою діяльністю (фактор посилення трудової міграції та біженців), який отримав одну з найвищих інтегральних оцінок (11). Нижче середнього значення у 2018 році оцінено ризики «логістичні проблеми у вантажному залізничному транспорті» (7) та «повільні приватизаційні процеси» (6).
На 2019-2021 роки експерти оцінюють зниження рівня впливу всіх внутрішніх ризиків з урахуванням збереження високого рівня інтегральної оцінки за ризиками у сфері проведення реформ, діяльності банківської системи, трудової міграції та забезпечення енергетичними ресурсами.
Найймовірнішим зовнішнім ризиком у 2018 році виявилося посилення гібридних загроз національній безпеці України, у т.ч. активне військове протистояння на сході країни з інтегральною оцінкою 11 проти 9 у попередньому опитуванні. У той же час спостерігається послаблення даного ризику впродовж прогнозного періоду (2019-2021 роки): інтегральні оцінки 7, 5 та 5 відповідно.
Також високі інтегральні оцінки у 2018 році мають ризики, більшість з яких мають фінансову складову: дефіцит зовнішнього фінансування та звуження можливостей доступу до міжнародних ринків капіталу (10); неотримання запланованого фінансування від МВФ (9); згортання іноземними компаніями інвестиційних планів або перенесення термінів їх реалізації на майбутній період у зв'язку з макроекономічною невизначеністю (9).
Впродовж 2019-2021 років вищезазначені ризики також матимуть значний рівень інтегральних оцінок: 7 – 9. На противагу попередньому опитуванню, ризик повільного відновлення розвитку світової економіки та збереження низьких цін на світових сировинних ринках, що наразі має середню оцінку (9), демонструє посилення впливу.