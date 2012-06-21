Грантову підтримку отримав проект Нововоронцовської селищної ради Нововоронцовського району Херсонщини. Між урядом Японії та громадською організацією «Надія Нововоронцовщини» укладено угоду про реалізацію проекту «Поліпшення навчального середовища в Нововоронцовському дитячому садку №1 «Сонечко» на суму 620 тисяч гривень. У межах проекту буде профінансовано роботи з реконструкції системи опалення і встановлення двох нових твердопаливних котлів у закладі. За участю Посла Японії в Україні Шігекі Сумі загалом урочисто підписано сім грантових угод за програмою безпеки людини «Кусаноне» уряду Японії. Дипломат наголосив на доступності участі в ній представників місцевих громад, громадських і благодійних організацій, на короткому терміні реалізації проектів, що отримують фінансування. Посол висловив сподівання, що підписані для реалізації проекти буде успішно впроваджено, і вже через рік дипломат зможе відвідати установи-реципієнти для урочистої передачі каталогу придбаного обладнання і переконатися у виконанні робіт. Програму безвідплатної допомоги «Кусаноне» спрямовано на підтримку ініціатив, представлених громадами та громадськими об’єднаннями. У межах другого етапу фінансування проектів програми 2018 року буде надано понад 500 тисяч доларів для реалізації семи проектів у сферах охорони здоров’я, реабілітації та освіти в Житомирській, Херсонській, Кіровоградській областях, Києві, Харкові й Миколаєві.
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